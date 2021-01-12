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В европейской части России ожидаются аномальные морозы

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Центр России и юг Западной Сибири ждут погодные аномалии, сообщает телеканал «Известия». С 12 по 21 января температура понизится до рекордных отметок. Температура опустится ниже нормы на 7–10 градусов. В Челябинской области похолодает до –36 °C. В столице температурный минимум будет достигнут в конце недели. В Москве и области ожидается до –23 °C. Такие сильные похолодания в последний раз были пять лет назад. Из-за морозов в Вологде отменили занятия для учеников 1–5-х классов: с 12 по 14 января дети будут обучаться на дому. В ночь на среду температура в городе опустится до –34 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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