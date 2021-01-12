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Приморца осудят за продажу четырех клыков тигра иностранцу

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В отношении жителя Приморского края возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных». Его подозревают в продаже иностранцу четырех клыков амурского тигра.

Как рассказали Vostokmedia в СУ СКР по Приморскому краю, речь идет о событиях середины сентября 2020 года. 51-летний мужчина в Дальнереченском районе продал клыки тигра иностранному гражданину за 300 тыс. рублей.

Следователи также обращают внимание, что это второе дело, возбужденное в отношении этого мужчины по аналогичной статье.

В конце сентября 2020 года сообщалось о том, что полиции удалось найти охотников, подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика. Первое судебное заседание по этому делу прошло 31 декабря.

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