Задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра Павлика

В Амурской области задержаны двое подозреваемых в убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика, сообщили 29 сентября в региональном УМВД.

По данным следствия, двое мужчин охотились ночью в окрестностях села Новостепановка. Один из них освещал местность прожектором, а другой выжидал с ружьем наготове. Когда охотник заметил отблеск глаз тигра, он выстрелил. Утром мужчины вернулись в лес за добычей.

Тигр был ранен, и они его добили.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — говорится в сообщении.

Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного. Возбуждено уголовное дело по статьe 258.1 УК РФ («Незаконная добыча животного, занесенного в Крaсную книгу РФ»).

Как сообщил Благoвещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин, гибель тигра могла произойти с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал, отмечает «Газета.ру».

Тигр Павлик был выпущен на волю из центра реабилитации в 2019 году.