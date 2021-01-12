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Ростовчанин получил два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

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Суд приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ростовской области Константина Култышева за оправдание теракта в Новой Зеландии, который произошел в 2019 году. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

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По данным ведомства, в марте 2019 года Култышев в одной из соцсетей разместил комментарии, оправдывающие теракт в городе Крайстчерч. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК РФ.

«Култышеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор вступил в законную силу.

Теракт в двух мечетях Крайстчерча был совершен 15 марта 2019 года. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих действий в Сети. Жертвами нападения стали более 50 человек, в том числе женщины и дети. Атаки были признаны террористическими актами. Задержанный Брентон Таррант признал свою вину, отказался от услуг адвокатов и принял решение защищать себя в суде самостоятельно.

В августе 2020 года Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

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