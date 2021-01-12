Самый большой каток планируют открыть в Рязани

В Рязани планируют открыть самый большой на территории города каток. Он расположится на стадионе «Локомотив».

По данным администрации, открытие катка может состояться 15 января. К пятнице каток удастся подготовить, если сохранится морозная погода. Об этом сообщает РИА «7 новостей». На текущий момент рабочие заливают участок.

Всего в Рязани решили залить 28 катков. Они появляются на больших площадках и во дворах.

Ранее сообщалось, что Омский технический университет откроет новый каток с прокатом коньков. Студенты очного обучения смогут взять коньки бесплатно до конца зимы.