Омский вуз откроет каток с бесплатным прокатом коньков для студентов

Омский технический университет откроет новый каток с прокатом коньков. Торжественная церемония запланирована на пятницу, 15 января.

Как сообщили в вузе, открытие ледовой площадки состоится в рамках фестиваля «Айсберг» за учебно-лабораторным корпусом университета по адресу проспект Мира, 11, корп. 8. Для гостей мероприятия буду организованы соревнования и различные зимние развлечения, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Новый каток будет работать до конца зимы, посетить его смогут все желающие. Также будет организован прокат коньков, взять их бесплатно смогут студенты бюджетной очной формы обучения.

Ранее сообщалось, что количество площадок для игры в хоккей выросло в Башкирии. Там залили на 100 ледовых площадок больше, чем в 2019-м. Теперь покататься на коньках или поиграть в хоккей можно на 638 катках.