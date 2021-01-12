Стали известны имена новых российских подлодок класса «Борей-А»

Судостроительное предприятие «Севмаш» построит два новых стратегических атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Об этом рассказал в интервью журналу «Завод» гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

«Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году», — сказал Будниченко.

По его словам, на данный момент на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов — «Князь Олег» — вывели из эллинга в июле минувшего года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания.

Специалисты ведут на стапеле строительство подлодок проекта «Ясень-М» — «Воронеж» и «Владивосток», которые оснащены гиперзвуковым оружием.

«На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», — пояснил Будниченко.

Кроме того, он добавил, что завод ведет строительство подлодки «Хабаровск», проводит испытания атомного подводного крейсера «Белгород», создает современный доковый комплекс.

31 декабря 2020 года стало известно, что «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» в 2021 году. Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду три года назад, однако передача ее флоту неоднократно переносилась.