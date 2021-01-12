Скончался миллиардер Шелдон Адельсон

Миллиардер и основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Las Vegas Review Journal со ссылкой на заявление его жены.

«С невыносимой болью я объявляю о смерти моего мужа, Шелдона Дж. Адельсона, скончавшегося из-за осложнений продолжительной болезни», — заявила Мириам Адельсон, добавив, что для нее, его детей, внуков, сотрудников и коллег Адельсон незаменим.

Она также рассказала, что при жизни у миллиардера обнаружили лимфому.

Адельсон родился в еврейской семье. Семья его матери была с Украины, а его отец иммигрировал в США из Литвы.

В 1988 году Адельсон и его партнеры выкупили легендарное казино The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе. Позже была основана корпорация Las Vegas Sands, которая в 2007 году сделала Адельсона одним из богатейших людей мира по версии Forbes.

Адельсон также известен как сторонник и спонсор Республиканской партии США. По данным СМИ, состояние миллиардера оценивается в $30 млрд.