Вторая партия вакцины «Спутник V» прибудет в Аргентину 16 января

Прибытие второй партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину ожидается в субботу, 16 января. Об этом 12 января сообщил глава авиакомпании Aerolineas Argentinas Пабло Сериани в своем Twitter.

«В этот четверг в 21:00 (03:00 пятницы мск) вылетает второй рейс Aerolineas Argentinas для доставки еще 300 тыс. доз «Спутника V» в страну», — написал он.

Сериани уточнил, что полет самолета, который прибудет в страну в субботу днем, займет около 40 часов.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины ранее подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V». Первую партию, которая состоит из 300 тыс. доз, доставил рейс AR1061 авиакомпании Aerolineas Argentinas в Аргентину 24 декабря. Аргентинские СМИ назвали самолет с вакциной рейсом надежды.

В тот же день президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку вакцины.

29 декабря в Аргентине началась вакцинация «Спутником V». Планировалось, что 300 тыс. доз вакцины в первую очередь получит медицинский персонал, который работает в отделениях интенсивной терапии и в пунктах неотложной помощи.

Тогда же стало известно, что губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф стал первым аргентинским губернатором, который привился российской вакциной от коронавируса.

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По последним данным, его эффективность превышает 91%.