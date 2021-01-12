Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду поприветствовала военных в Киеве фразой «Слава Украине»
Общество
В МВД назвали вероятную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации
Сюжет:

Ученые обнаружили подавляющее COVID-19 лекарственное растение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из США обнаружили лекарственное растение, которое может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Дальше — меньше: обойдет ли Россию третья волна COVID-19
Вирусологи дали прогноз распространения «британского» штамма в РФ в 2021 году

В исследовании приняли участие специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.

Ученые провели лабораторные исследования, которые доказали эффективной экстракта однолетней полыни (Artemisia annua) в борьбе против SARS-CoV-2.

Растение известно своей способностью подавлять вирусы за счет артемизинина. Это вещество используют против разных вирусов, в том числе тропической малярии. Однако исследования показали, что коронавирус блокирует какой-то другой компонент растения.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — привели слова руководителя исследования Памелы Уэзерс на портале.

Согласно работе ученых, эффективность против коронавируса показали горячие водные экстракты полыни (Artemisia annua). В дальнейшем специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия создать лекарство от COVID-19.

Исследователи отмечают, что в случае успешных клинических исследований, можно получить недорогое и безопасное лекарство от COVID-19. Растение распространено по всему миру, в том числе и в России.

В начале декабря 2020 года ученые Университета Северной Каролины обнаружили химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае, которые способны блокировать коронавирусную инфекцию. Исследования продолжаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020