Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей признал, что на нем есть «некоторая вина» за беспорядки в Вашингтоне. Fox News со ссылкой на источники в партии сообщает о том, что и многие коллеги-республиканцы разделяют мнение президента, передает телеканал «Известия». Для оспаривания итогов выборов американский лидер публично призвал сторонников к протесту. А когда ситуация вышла из-под контроля, обращение Трампа мало кто услышал из-за блокировки его аккаунтов в соцсетях. Просьбу разойтись не услышали из-за блокировки Трампа в соцсетях. Агрессивная толпа протестующих ворвалась в Капитолий 6 января. В результате погрома в правительственном здании более 700 человек обвинили в вандализме и грабеже. Охрана Капитолия применила огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один офицер полиции Капитолия.

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