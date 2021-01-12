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Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе

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Приобретенный иммунитет у переболевших COVID-19 обеспечит защиту против новых штаммов коронавируса. Такое предположение сделал во вторник, 12 января, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

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«Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить о том, что тот иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту. При этом не важно, этот иммунитет был выработан в результате вакцинации или в результате заболевания», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Базыкина, появление новых штаммов SARS-CoV-2 не окажет прямого влияния на эффективность имеющихся вакцин, как и на вероятность повторного заражения COVID-19.

«Мы все знаем, что есть случаи повторного заболевания, но все-таки эти случаи пока остаются редкими. Появление этого нового штамма в этом смысле ситуацию не изменит», — сказал ученый.

Он отметил, что основная опасность британского штамма состоит в большей заразности вируса и в том, что им начнут заражаться те люди, которые еще не болели.

Накануне директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург указал, что при создании вакцины «Спутник V» учитывались возможные мутации коронавируса.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2 14 декабря сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. При этом премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

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