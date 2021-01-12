Путин попросил главу Минпросвещения доложить о цифровизации обучения

Президент России Владимир Путин 12 января провел встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к формату онлайн-обучения.

«Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы хотя бы частично, но к работе онлайн», — сказал российский лидер, открывая встречу.

Он напомнил главе Минпросвещения о том, что в 2021 году планируется оснастить все школы скоростным интернетом, и попросил рассказать о ходе этой работы, а также уведомить его о планах министерства до 2024 года.

В свою очередь Кравцов указал, что цифровая образовательная среда, дополняющая традиционное обучение, уже создана. Министр заверил, что она отвечает на актуальные вызовы и усиливает классическое образование.

«Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видео-конференц-связи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», — подчеркнул Кравцов.

Ранее в этот же день стало известно, что лишь в пяти школах в России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением COVID-19. Это 0,01% от общего числа школ в стране.

С 19 октября 500 тыс. учеников 6–11-х классов после каникул продолжили учиться удаленно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Учащиеся 1–5-х классов вернулись в школы. Во всех образовательных заведениях сохраняются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.

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