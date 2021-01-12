В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса

Свыше 40% прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве горожан старше 60 лет, рассказала во вторник, 12 января, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«42%, то есть почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме», — заявила вице-мэр на пресс-конференции.

От лица столичных властей она выразила благодарность горожанам старшего возраста за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких.

Запись на вакцинацию для граждан старше старше 60 лет началась с 28 декабря 2020 года.

26 декабря в центре Гамалеи дали советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19. По словам профессора Александра Бутенко, перед вакцинацией от коронавируса пожилым гражданам нужно сделать ПЦР-тест и прививаться исходя из его результатов.

В тот же день Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

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