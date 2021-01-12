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Афганистан начал обсуждение с Россией возможных поставок «Спутника V»

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Компании Афганистана ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во вторник, 12 января.

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«Российским «Спутником V» интересуются и афганские экономоператоры. В настоящее время они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок», — сказал он.

Накануне Палестина стала первой ближневосточной страной, которая зарегистрировала у себя в стране российскую вакцину против COVID-19.

Поставки планируются в первом квартале этого года. Первая партия прибудет в течение месяца. Поставки обеспечат международные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Спутник V» разработали в центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

РФПИ сообщил в декабре, что еще в начале октября 50 стран заказали у России 1,2 млрд доз вакцины центра им. Гамалеи.

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