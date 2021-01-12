Команда «КАМАЗ-мастер» выиграла восьмой этап гонки «Дакар»

«КАМАЗ-мастер» выиграл этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Весь пьедестал восьмого этапа заняла команда из России, сообщает телеканал «Известия».. Первое место — за лидером общего зачета Дмитрием Сотниковым. Победитель прошел спецучасток 453 км за 3 ч 19 мин. 40 сек. На второй позиции — экипаж Антона Шибалова, на третьей — Айрата Мардеева. 7-е место — за Андреем Каргиновым, также из «КАМАЗ-мастера», который занял три призовых места. А всего в топ–10 зачета грузовиков вошли пять экипажей из России. Шестую строчку занял Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто».

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