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Карантин по COVID-19 сохранился в пяти школах в России

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Лишь в пяти школах в России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ» во вторник, 12 января.

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«Всего в пяти школах в четырех регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — следует из опубликованной инфографики.

Это 0,01% от общего числа школ в стране.

По данным на 11 января, среди отдельных классов были закрыты 0,06%.

10 декабря сообщалось, что в России на карантин из-за COVID-19 ушли 108 школ в 34 субъектах.

В конце ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за пандемии. Как отмечали в Минобрнауки, вузы в регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, также перевели на удаленку.

В столице школьники в начале октября уходили на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

С 19 октября 500 тыс. учеников 6–11-х классов продолжили учиться удаленно. Учащиеся 1–5-х классов вернулись в школы. Во всех образовательных заведениях сохраняются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.

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