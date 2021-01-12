Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС РФ

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 11 января, обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес для обоих сторон. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера.

«Милли поговорил сегодня по телефону с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым и начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, а также с несколькими коллегами (из других стран — Ред.) в течение последних дней. Темы обсуждения включали вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе нынешнюю обстановку в плане безопасности», — цитирует Батлера ТАСС.

В Минобороны России сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

13 декабря руководитель КНШ ВС США генерал Марк Милли в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Россия остается великой державой благодаря высокому профессионализму своего военного состава. В числе достоинств Вооруженных сил РФ он назвал умение находить нетрадиционные способы решения поставленных задач, а также высокий уровень боеготовности воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.

В этой связи он указал на опасность недооценивания ВС России.

Последний раз Герасимов и Милли созванивались в августе прошлого года после инцидента с американскими военными, которые пытались заблокировать прохождение российской военного патруля в Сирии.