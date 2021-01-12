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В американском зоопарке у горилл выявили коронавирус

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В США в зоопарке города Сан-Диего впервые в мире выявлено заражение горилл коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 января сообщается на сайте сафари-парка.

«Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду 6 января две гориллы начали кашлять… в понедельник 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов», — говорится в сообщении.

Возможно, животные могли заразиться от бессимптомного носителя инфекции среди сотрудников парка.

11 декабря в зоопарке Луисвилла в американском штате Кентукки коронавирусная инфекция подтвердилась у снежного барса.

8 декабря сообщалось, что в зоопарке Барселоны анализ четырех львов показал положительный результат на COVID-19.

Три самки — Зала, Нима и Рун — и самец Киумбе были протестированы после появления у животных легких симптомов коронавируса. Заражение выявлено и у двух сотрудников зоопарка.

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