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США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Об этом в понедельник, 11 января, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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По его словам, Госдеп принял такое решение «за неоднократное оказание [Гаваной] поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», передает ТАСС.

По его словам, этим действием «мы вновь призовем правительство Кубы к ответственности и пошлем ясный сигнал: кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия».

Администрация Трампа свернула начатый предыдущей администрацией демократа Барака Обамы курс на налаживание отношений с Кубой: были вновь введены санкции и прекращено начатое взаимодействие.

В сентябре в сентябре 2017 года США заявили, что посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружения.

Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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