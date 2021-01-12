Минстрой внес законопроект о типовом строительстве

Типовое проектирование зданий, которые строятся за счет бюджетных средств, может быть введено в России в 2021 году. Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, больницах и других объектах. Как выяснили «Известия», Минстрой внес в правительство законопроект с поправками в Градостроительный кодекс РФ, предполагающий введение в России типового проектирования.

«Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части введения типового проектирования РФ)» был внесен и в настоящее время рассматривается в правительстве», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Типовая проектная документация будет разрабатываться для строительства объектов капитального строительства возводимых за счет или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями.

«В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в аппарате правительства РФ и планируется для рассмотрения на весенней сессии 2021 года Государственной Думы», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Там подчеркнули, что утверждение типовых проектных решений не исключает строительства и благоустройства территории по индивидуальным проектам, а также сохранения исторически ценных зданий, которые благодаря комплексному подходу к формированию городского пространства позволят создавать уникальный архитектурный ансамбль современных городов.

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