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Юрий Слюсарь освобожден от должности главы производителя российских истребителей

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Юрий Слюсарь освобожден от должности главы производителя истребителей Су-57, Су-35 и Су-34 – ПАО «Компания «Сухой». В рамках формирования дивизиона военной авиации в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) полномочия единоличного исполнительного органа переданы ОАК, рассказал «Известиям» представитель ОАК. Гендиректором ОАК продолжает являться Юрий Слюсарь, подчеркнул он.

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«Корпоративная трансформация ОАК, наряду с формированием дивизионов по направлениям деятельности, предусматривает последовательную централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться», — пояснил представитель ОАК.

С 10 ноября Юрий Слюсарь совмещал руководство ОАК и компанией «Сухой». Но 21 декабря на общем собрании акционеров «Сухого» в рамках внутренней интеграции военного дивизиона ОАК полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК.

Юрий Слюсарь в ноябре заменил Илью Тарасенко, который проработал в должности главы «Сухого» девять месяцев (назначен в феврале 2020 года). В ОАК тогда сообщали, что это было сделано для ускорения реализации идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании с учетом реализации программы финансового оздоровления ОАК.

Ранее в рамках формирования дивизиона военной авиации компании «Сухой» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК «МиГ», «что позволило централизовать управление предприятиями, которые разрабатывают и производят самолеты оперативно-тактической авиации».

В 2020 году ОАК также получил полномочия единоличного исполнительного органа над «Ильюшиным», являющимся центром дивизиона транспортной авиации. Сейчас такое же решение будет действовать по отношению к «Сухому», на базе которого формируется дивизион военной (оперативно-тактической) авиации.

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