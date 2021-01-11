Ребенок получил перелом позвоночника при катании на тюбе в Приангарье

Девочка сломала позвоночник, катаясь в новогодние каникулы на тюбе в селе Введенщина Иркутской области. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Герман Струглин отметил, что происшествия с детьми в праздничные выходные учащаются из-за ослабления контроля со стороны родителей.

По словам главы пресс-службы ведомства, главной опасностью праздников является потеря бдительности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Был случай, когда несовершеннолетний ребенок получил удар электрическим током в ванне и умер. Еще один мальчик получил травмы, уронив на себя телевизор», — подчеркнул Герман Струглин.

Ранее московская школьница повредила спину своему однокласснику, когда отрабатывала на нем боевые приемы. ЧП произошло на Зубовском бульваре в конце сентября 2020 года. 12-летний мальчик согласился выступить в спарринге со своей подругой-одноклассницей. В результате, когда девочка начала отрабатывать на нем приемы, он получил травму спины. Медики диагностировали у него подозрение на перелом позвоночника.