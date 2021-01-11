Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран
Мир
ФБР предупредило о вооруженных протестах из-за импичмента Трампа
Общество
Синоптики предупредили о морозах в Москве до -24 градусов
Мир
Эрдоган призвал жителей экономить воду
Мир
Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Мир
Эксперты заявили о срыве Люксембургом соглашения с РФ о налогообложении
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Два человека погибли в перестрелке в Афинах
Происшествия
Пробки образовались на двух шоссе из-за пожара в Подмосковье

Ребенок получил перелом позвоночника при катании на тюбе в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка сломала позвоночник, катаясь в новогодние каникулы на тюбе в селе Введенщина Иркутской области. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Герман Струглин отметил, что происшествия с детьми в праздничные выходные учащаются из-за ослабления контроля со стороны родителей.

По словам главы пресс-службы ведомства, главной опасностью праздников является потеря бдительности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Был случай, когда несовершеннолетний ребенок получил удар электрическим током в ванне и умер. Еще один мальчик получил травмы, уронив на себя телевизор», — подчеркнул Герман Струглин.

Ранее московская школьница повредила спину своему однокласснику, когда отрабатывала на нем боевые приемы. ЧП произошло на Зубовском бульваре в конце сентября 2020 года. 12-летний мальчик согласился выступить в спарринге со своей подругой-одноклассницей. В результате, когда девочка начала отрабатывать на нем приемы, он получил травму спины. Медики диагностировали у него подозрение на перелом позвоночника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020