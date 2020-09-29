Школьница повредила однокласснику спину при отрабатывании боевых приемов

Московская школьница повредила спину своему однокласснику, когда отрабатывала на нем боевые приемы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло на Зубовском бульваре. По информации телеканала, 12-летний мальчик согласился выступить в спарринге со своей подругой-одноклассницей. В результате, когда девочка начала отрабатывать на нем приемы, он получил травму спины. Медики диагностировали у него подозрение на перелом позвоночника.

Пострадавшего школьника доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Столичные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего с участием двух подростков, пишет «Газета.ру».

17 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник, когда играл на крыше гаража. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы и компрессионный перелом позвоночника. Ему предстоит длительное лечение.