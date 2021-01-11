Эрдоган призвал жителей экономить воду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей республики экономить воду в связи с возникшим дефицитом водных ресурсов из-за засухи. Об этом он заявил в телевизионном обращении 11 января.

Глава государства отметил, что сейчас страна переживает один из самых засушливых периодов. По его словам, некоторые водохранилища полностью себя исчерпали, поэтому необходимо принять меры перед угрозой засухи, передает турецкий канал NTV.

Эрдоган отметил, что в вопросе экономии питьевой воды у страны есть «существенный потенциал», и при сознательном потреблении можно экономить около 50%.

Ранее турецкий лидер заявлял, что прошедший год стал для страны одним из самых засушливых, сообщала турецкая Milli Gazete. Он обращал внимание на необходимость эффективного и экономичного управления водными ресурсами.

По его словам, из-за угрозы распространения коронавируса в стране произошло значительное увеличение используемой воды. Он подчеркнул, что власти обеспечили серьезные финансовые вложения в обеспечение населения водными ресурсами.

По данным портала Worldometer, в Турции зафиксировано 10 220 новых случаев заболевания COVID-19, всего их число за время пандемии превысило 2,336 млн.

Кроме того, 1 января в стране зафиксировали по меньшей мере 15 случаев заболевания новым штаммом COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.