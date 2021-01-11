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Поиски пропавшей в лесу женщины приостановили в Коми

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В Ухте приостановлены поиски 35-летней женщины, пропавшей в лесу 2 января. Ее знакомого нашли мертвым 8 января.

По данным спасателей, женщина и мужчина заблудились в лесу в районе Водненских дач. По данным правоохранительных органов, ухтинцы в день исчезновения отправились в лес для поиска наркотической закладки. Предполагается, что они употребили наркотик прямо в лесу, дезориентировались в пространстве и разошлись в разные стороны. 8 января тело мужчины нашли в 1,5 км от дороги, он замерз. На месте также обнаружены сигареты и следы костра. Поисковикам также удалось найти варежки пропавшей женщины, пишет ИА «Комиинформ».

В ходе проверки были прослушаны записи телефонных разговоров пропавших. Своему знакомому женщина сообщила, что замерзла и не знает, куда идти. На момент поступления ориентировки спасателям телефоны мужчины и женщины были отключены.

Во время поисков в лесу потерялись трое волонтеров. Их нашли и вывели спасатели.

Поиски приостановлены из-за низкой температуры воздуха.

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