В Сети появились новые фотографии Lada Largus Cross FL

В Сети появились новые фотографии рестайлинговой модели Lada Largus Cross, которая получила приставку FL. Снимки опубликовала 11 января «Российская газета».

Судя по изображению, снаружи обновленная модель Lada Largus Cross получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. Боковая и задняя части кузова не изменились.

Помимо этого машина оснащена наружными зеркалами нового образца от Lada Vesta, пластиковой накладкой со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Салон выполнен в сером цвете с хромированной и черно-глянцевой отделкой. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъем USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

По данным издания, продажи обновленной модели начнутся в самом начале текущего года.

28 декабря сообщалось, что российский завод «Лaда Ижевск», входящий в структуру компании «АвтоВАЗ», выпустил первые 10 обновленных автомобилей Lada Vesta. У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья.