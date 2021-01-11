Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Москве умер известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Общество
Хозяйке дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение после пожара
Общество
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Общество
Гидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Москве
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

В Сети появились новые фотографии Lada Largus Cross FL

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появились новые фотографии рестайлинговой модели Lada Largus Cross, которая получила приставку FL. Снимки опубликовала 11 января «Российская газета».

От «Весты» до «Майбаха»: какие новинки ждать в 2021 году
Самые интересные премьеры российского автомобильного рынка

Судя по изображению, снаружи обновленная модель Lada Largus Cross получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. Боковая и задняя части кузова не изменились.

Помимо этого машина оснащена наружными зеркалами нового образца от Lada Vesta, пластиковой накладкой со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Салон выполнен в сером цвете с хромированной и черно-глянцевой отделкой. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъем USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

По данным издания, продажи обновленной модели начнутся в самом начале текущего года.

28 декабря сообщалось, что российский завод «Лaда Ижевск», входящий в структуру компании «АвтоВАЗ», выпустил первые 10 обновленных автомобилей Lada Vesta. У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020