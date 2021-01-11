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Vogue обвинили в высветлении кожи избранного вице-президента США Харрис

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Журнал о моде Vogue обвинили в высветлении цвета кожи избранного вице-президента США Камалы Харрис. Об этом написал журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в Twitter.

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«Обложка февральского Vogue с участием избранного вице-президента Камалы Харрис сегодня вечером подверглась широкой критике в социальных сетях. Но, по словам источника, знакомого с редакционным планом, это не та обложка, на которую рассчитывала команда избранного вице-президента», — отметил он.

Ваджахат Али, корреспондент газеты New York Times, написал в Twitter: «Что за лажа. У [главного редактора американского Vogue] Анны Винтур действительно не должно быть темнокожих друзей и коллег».

Али отметил, что бесплатно может сфотографировать Харрис на свой Samsung, и выразил 100-процентную уверенность в том, что снимки получатся лучше, чем эта обложка журнала.

Vogue опубликовал обложку с политиком 10 января.

Харрис — избранный на выборах 2020 года вице-президент США от Демократической партии. Она стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, которого избрали на эту должность.

В октябре прошлого года Винтур извинилась за «ошибки» при публикации фотографий и статей, которые сочли нетолерантными.

«Я беру на себя полную ответственность за эти ошибки», — приводит ее слова HuffPost.

В феврале 2019 года директор по стилю бразильского Vogue Доната Мейреллес уволилась после скандала из-за ее фотографий с темнокожими девушками в костюмах рабов.

В результате журнал извинился перед теми, кого могли обидеть такие фотографии.

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