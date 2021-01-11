Британского министра заподозрили в выходе в прямой эфир из туалета

Министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока заподозрили в том, что он вел трансляцию из туалета, пишет в понедельник, 11 января, The Daily Mail.

Глава ведомства вышел в эфир шоу Эндрю Марра на BBC и Sophy Ridge Sky News в воскресенье по видеосвязи, чтобы обсудить ход вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании.

Многие зрители обратили внимание на помещение, из которого вещал министр, — ярко-красную комнату с книжными полками и рамками на стенах. Пользователи Twitter после выступления Хэнкока писали, что антураж напомнил им туалетную комнату или чулан. Как отметили комментаторы, форма комнаты напоминала форму этих типов помещений в королевстве.

«Мэтт Хэнкок давал интервью утром из туалета? Для кладовки комната очень узкая. Должно быть, он поставил ноутбук на бачок, сидя задом наперед на унитазе, как странно...», — написал один из пользователей соцсети.

9 декабря Хэнкок расплакался в прямом эфире программы «Доброе утро, Британия» после того, как были показаны кадры, на которых пожилым британцам делают прививки. Многие зрители не поверили в искренность министра.

Программа вакцинации стартовала в королевстве 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В этот же день власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.