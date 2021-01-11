В России выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании.

Уточняется, что с конца ноября из Британии в Россию прилетели 32 человека, зараженные коронавирусом, но только у одного из них выявили новый штамм.

По словам главы Роспотребнадзора, заболевший вернулся на родину в конце 2020 года. Как отмечается, болезнь протекала без симптомов.

«При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Она также отметила, что «британский» штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Попова подчеркнула, что вакцины, которые на сегодняшний день зарегистрированы в России, «абсолютно точно защищают от этого вируса».

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы.

По его словам, новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

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