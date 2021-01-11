Президент UFC намерен уговорить Нурмагомедова на еще один бой
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC планирует уговорить Хабиба Нурмагомедова еще на один бой. Дана Уайт назвал россиянина лучшим бойцом, сообщает телеканал «Известия».
Глава UFC планирует встретиться с бойцом и обсудить возможность поединка. При этом он не назвал возможного оппонента Хабиба Нурмагомедова.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.