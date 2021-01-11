Названы популярные направления для поездок по России в январе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, какие российские авиа- и железнодорожные маршруты будут популярны в январе этого года. Результаты соответствующего исследования опубликовал RT в понедельник, 11 января.

У авиапутешественников на первом месте в рейтинге самых популярных городов России традиционно находится Москва: в столицу выкупили больше всего билетов на самолеты.

На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи: туда купили почти в два раза больше билетов, чем год назад.

В десятку также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Москва также стала самым популярным городом и для туристов, которые решили отправиться в путешествие на поезде.

На втором и третьем местах в списке идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород соответственно.

Среди самых востребованных железнодорожных направлений также значатся Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

В середине декабря прошлого года сервис «Яндекс.Путешествия» опубликовал результаты исследования, согласно которому большинство россиян, решивших отправиться в путешествие на новогодние праздники, предпочли поездки по стране. Среди городов-лидеров — Сочи, Москва и Санкт-Петербург.