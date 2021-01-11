В Петербурге возобновляют работу музеи и зоопарк

В Санкт-Петербурге возобновляют свою работу музеи и зоопарк после 12-дневного перерыва в связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению COVID-19. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает ТАСС.

Помимо этого, с 11 января перестают действовать запреты на доступ посетителей на концерты, выставки, туристические и экскурсионные автобусные перевозки пассажиров, пишет RT.

Дополнительные ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, на время новогодних праздников были закрыты выставки, музеи, кинотеатры, театры. Были запрещены массовые мероприятия, кафе и ресторанам было предписано работать по особому графику. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 4 января общепиту разрешили работать с 06:00 до 23:00, а 7 января свои двери открыли для зрителей театры, отмечает телеканал «Звезда».

5 января губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в городе на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19. Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших.