Более 1,5 млн человек вакцинировались «Спутником V»

Более 1,5 млн человек получили вакцину «Спутник V». Данные привел Российский фонд прямых инвестиций, сообщает телеканал «Известия».

Ранее в Центре Гамалеи сообщили, что никаких нежелательных реакций на препарат не выявлено. Российская вакцина одобрена в РФ, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии.

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