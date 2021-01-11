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Два бара в Москве привлекут к ответственности за нарушение антиковидных мер

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В центре Москвы владельцев двух баров привлекут к административной ответственности за нарушение правил санитарной безопасности. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил РЕН ТВ.

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Инспекторы Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицейскими провели обследование баров и ресторанов на предмет прекращения их работы после 23:00, пишет РИАМО. В нарушении COVID-ограничений уличили бар Barry Bar и караоке-бар Jimmy Poy. Заведения работали после 23:00 и активно принимали клиентов, что запрещено по действующим в столице правилам по борьбе с коронавирусом.

Установлено, что Barry Bar завершил свою работу после полуночи. В зале находились посетители, которых попросили покинуть заведение, пишет «Москва 24». Jimmy Poy также продолжал работать после 00:00. Двери там были заблокированы, их открыли только после требования сотрудников полиции. Посетителей в заведении уже не было, однако, по словам главного инспектора ОАТИ Дмитрия Комарова, «их вывели через другие запасные выходы или спрятали в других помещениях». Кроме того, на столах присутствовали свежеподанные напитки и еда, пишет агентство городских новостей «Москва».

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. За подобное нарушение юридическим лицам может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, если подтвердятся факты причинения вреда здоровью — штраф до 1 млн рублей или же приостановление деятельности до 90 дней.

21 декабря сообщалось, что бар «Квартира» в центре Москвы опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавируса. Заведение работало после 23:00, а на посетителях не было защитных масок и перчаток, также они не соблюдали социальную дистанцию.

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