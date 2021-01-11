Российская лыжница исполнила зажигательный танец на пьедестале «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак, занявшая 10 января второе место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски», исполнила зажигательный танец на пьедестале во время церемонии награждения.

Ступак, держа в руках лыжи и палки, станцевала под музыку, звучавшую из динамиков. Россиянку поддержала лыжница из Швеции Эбба Андерсон, которая победила в заключительной гонке многодневки. Видео танца, размещенное в Instagram Федерации лыжных гонок России, набрал 6,3 тыс. лайков.

В общем зачете многодневки с результатом 3 часа 4 минуты 45,8 секунды победила американка Джессика Диггинс. Второе место заняла Ступак (+1.24,8), третье — Андерссон (+2.00,8).

В воскресенье Юлия Ступак также показала, как отмечает второе место на «Тур де Ски», пишет «Спорт-Экспресс».