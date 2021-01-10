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Россиянка Юлия Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Женская часть соревнований завершилась в воскресенье, сообщил 10 января «Спорт-Экспресс».

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Воскресный масс-старт на 10 км выиграла шведка Эбба Андерссон с результатом 36 минут 45,6 сек.. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, отстав от шведки на 9,2 сек.

Третье место досталось француженке Дельфин Клодель с отставанием в 32,6 сек.. Ступак финишировала четвертой. Россиянка уступила Андерссон 40 секунд.

Накануне российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Италии. 8 января Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе многодневной гонки. Таким образом, россиянин одержал пять побед подряд.

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