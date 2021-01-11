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Cестра Джорджа Буша-старшего умерла от коронавируса

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Единственная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и тетя Джорджа Буша-младшего Нэнси Эллис Буш скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила 10 января газета The New York Times со ссылкой на сына покойной.

Он рассказал изданию, что 94-летняя Нэнси Буш умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. По его словам, она была госпитализирована 30 декабря с повышенной температурой, позже тестирование выявило у нее коронавирус.

У Буш осталось четверо детей, ее муж Александер Эллис умер в 1989 году.

Нэнси Буш родилась 4 февраля 1926 года и была единственной дочкой из пяти детей. Долгое время она причисляла себя к либеральным демократам, однако присоединилась к Республиканской партии США в 1988 году, когда Буш-старший баллотировался в президенты. После этого она начала активно заниматься агитацией в поддержку сначала своего брата, возглавлявшего страну в 1989–1993 годах, а позднее и племянника — Джорджа Буша-младшего, который был президентом США с 2001 по 2009 год.

Сам Джордж Буш-старший умер в Хьюстоне в 2018 году также в возрасте 94 лет.

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