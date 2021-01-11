Минфин покинут два заместителя министра

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко покинет свой пост, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству. Кроме нее, по их словам, с должности замминистра финансов уйдет Антон Дроздов. Он перешел в ведомство в начале прошлого года, покинув кресло главы ПФР.

Сокращения в руководстве Минфина связаны с реформой госаппарата. По новым правилам в министерствах должно быть 10 заместителей министра, из них один первый заместитель. В Минфине у его главы Антона Силуанова сейчас 12 замов, в том числе два первых.

«Поскольку по новым правилам в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы», — сообщил один из источников.

О реформе госаппарата председатель правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября 2020 года. В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников, в том числе за счет вакантных должностей.

В конце года кабмин утвердил постановление о реформе госаппарата. Она, согласно сообщению на сайте правительства, затронет 45 министерств и ведомств. Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов.

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