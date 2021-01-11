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Аналитики прогнозируют рост российского рынка акций и рубля до февраля

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Российский фондовый рынок в праздничные дни демонстрировал положительную динамику, исключением стали небольшие колебания. 8 января индикаторы отечественного рынка акций продолжили рост, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Индекс Мосбиржи превысил 3 454 пункта и обновил исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1 466 пунктов.

Основной фактор роста глобальных рынков — так называемая «голубая волна» в США, демократы взяли под контроль все палаты и президентское кресло, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. На российский рынок помимо глобальных факторов влияет и рост котировок нефти. Сезонное ралли продлится до февраля, уверен эксперт.

В течение первой недели года рубль торговался в диапазоне 73,9-74,3 за доллар и 90,9-91,1 за евро. В пятницу в ходе торгов нацвалюта в моменте дорожала до 74,8 руб./$ и 91,4 руб./€.

Начало года для рубля выдалось в целом нейтральным, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, пока рисков для ослабления нацвалюты мало. В январе рубль будет торговаться в пределах 73-75 за доллар, 90-92 — за евро, полагает аналитик.

С начала 2021 года биткоин подорожал почти на 40%, достигнув 8 января $41 тыс. За то же время курс Etherium вырос на 73%, Ripple — на 52%, Litecoin на 41%, а Chainlink на 43%.

Эксперты видят причины подорожания биткоина в позитивном новостном фоне. Свою роль сыграла и победа демократической партии на выборах в США, считает сооснователь EXANTE Анатолий Князев. Сложившийся расклад сил может привести к тому, что часть новых вертолетных денег пойдет на покупку криптовалют, не исключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США

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