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Российский хоккеист рассказал о трудностях жизни в США

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Российский защитник ЦСКА Егор Рыков после перехода в клуб Континентальной хоккейной лиги рассказал о непростом времени, прожитом в США. Интервью спортсмена опубликовано 10 января на сайте клуба.

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По словам 23-летнего хоккеиста, он скучал по России. «Дом есть дом», — сказал он.

«Получается, что начало 2020 года я провел в Америке и там встречал его. В целом много непривычного и нового происходило», — отметил спортсмен.

Основной трудностью для Рыкова стал непривычный менталитет американцев. Как полагает спортсмен, люди в США отличаются от россиян. «Мешал языковой барьер. Знал бы английский, наверное, было бы проще», — добавил он.

Как сообщалось накануне, центральным матчем прошедшего игрового дня в КХЛ стала встреча омского «Авангарда» с магнитогорским «Металлургом» — второй и третьей командами Восточной конференции. Проводящие домашние матчи в подмосковной Балашихе омичи оказались сильнее — 4:2.

Одним из главных героев встречи стал звездный нападающий Илья Ковальчук. Вернувшийся в конце декабря в Россию 37-летний хоккеист отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

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