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Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

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Цена на россиский газ для Белоруссии могла бы быть «более справедливой». Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое было записано до Нового года, но вышло в эфир 10 января.

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«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», ― сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что не затрагивал этот вопрос и не станет поднимать его на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Газета.ру».

Также он добавил, что цена в 2021 году составит $128,5 за 1 тыс. куб. м.

29 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для Минска условиях.

По его словам, вопрос удалось решить без «какого-то накала или напряженности». Объем переработки нефти на белорусских НПЗ будет определяться экономической целесообразностью, однако Москва уже выражала готовность предоставить максимальный объем.

11 ноября «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ. Также сообщалось, что стороны начали переговоры о его цене — поставки газа в Белоруссию будут осуществляться с 2021 года.

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