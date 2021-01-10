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Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу Батька

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привык к тому, что его в народе называют Батькой.

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«Ну я и есть Батька — нравится или не нравится. Батька и Батька. Я привык к этому», — сказал он в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 января.

Лукашенко подчеркнул, что человеку свойственно привыкать ко всему, а быть президентом — это значит быть белкой в колесе, которое вертится без остановки. Поэтому, по его словам, он и не думает об усталости. Так Лукашенко ответил на слова ведущей о том, что он управляет страной уже 26 лет.

«Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — сказал Лукашенко.

По его словам, у рабочего дня президента нет начала и конца, а в острые периоды приходится работать сутками. При этом лидер признался, что не любит командировки, так как тяжело переносит далекие перелеты.

Лукашенко заверил, что привык рано вставать с детства, а если не удается уснуть под утро, он занимается написанием неких материалов, тезисов, после чего около шести утра, вздремнув полчасика, отправляется на зарядку.

Ранее белорусский президент заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом. При этом на вопрос, есть ли у него еще друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

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