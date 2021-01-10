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Защита осужденных за госизмену супругов в Калининграде подала жалобу

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Защита супружеской пары Антонины Зиминой и Константина Антонца, осужденных Калининградским областным судом за госизмену, подала апелляцию на приговор. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил ТАСС адвокат Зиминой Михаил Баев.

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«Апелляция подана, отправлена сегодня заказным письмом с уведомлением», ― сказал он агентству.

24 декабря суд признал виновными Зимину и Антонца по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил их к 13 годам общего и 12 годам строгого режима соответственно.

11 февраля стало известно, что семейную пару обвинили в госизмене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, Зимина и Антонец раскрыли информацию о сотруднике ФСБ.

Отмечалось, что Зимина возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде, там же работал ее муж. Позже она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Уточнялось, что Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб. Подробности уголовного дела в связи с его нахождением под грифом «секретно» не разглашались.

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