Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в присвоении $7 млн. По словам актера, деньги предназначались детской больнице, передает телеканал «Известия». Средства Херд якобы получила после развода с артистом. Расследование ведут адвокаты Джонни Деппа. По словам юристов, актриса отдала медцентру всего $100 тыс. Херд уверяет, что оставшиеся деньги позже дойдут до больницы.

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