Эксперты спрогнозировали цену доллара и евро на 2021 год. Валюта США будет колебаться в пределах 70-80 рублей. Европейская валюта будет стоить 82-92 рубля. К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро. Этому способствовали позитивные новости на внешних мировых рынках. Эксперты сообщают, что в прошлом году россияне чаще продавали, чем покупали валюту. Спрос на обмен денег в течение года распределялся неравномерно, сообщает телеканал «Известия».

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