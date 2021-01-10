Журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма, сообщает телеканал «Известия». В поле зрения журналистов попал батальон «Азов»* (организация запрещена в России). Радикалы распространяют идеологию через Facebook. Соцсеть заявила о блокировке 250 групп, связанных с батальоном. Экстремисты, правда, открывают новые страницы в интернете. Тему нацизма на Украине не раз обсуждали в конгрессе. Официальный Киев всячески поддерживает радикалов. Офис батальона «Азов» находится в центре столицы. Здание выделено националистам министерством обороны Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.