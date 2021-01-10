Не менее 11 человек погибли при сходе оползня на острове Ява

По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода двух оползней на индонезийском острове Ява. Об этом 10 января сообщил представитель Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня», — передает его слова агентство Reuters.

Как минимум 18 человек пострадали, однако их точное количество, равно как и количество погибших, уточняется. В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, которые усложняются сильными дождями.

Ранее, 5 января, на отель в итальянском Южном Тироле обрушился оползень из камней, часть здания оказалась разрушена. По предварительным данным, жертв и раненых нет, однако спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.