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Оползень из камней обрушился на отель в Южном Тироле

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На отель в итальянском Южном Тироле обрушился оползень из камней, часть здания оказалась разрушена. Об этом сообщает 5 января Ассоциация местных добровольных пожарных дружин в Twitter.

Речь идет об отеле Rockslide Eberle в провинции Больцано. По предварительным данным, жертв и раненых нет, однако спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.

#EINSATZINFO: 05.01.21 - Felssturz Hotel Eberle in Bozen: Die Suche nach Verschütteten geht weiter, bisher keine Personen unter den Trümmern. // #Infointervento: 05.01.21 - Frana su Hotel Eberle: La ricerca di persone continua, finora nessuno sotto le macerie. Video CNSAS BZ pic.twitter.com/MigR4aK8ta

30 декабря в Норвегии в 30 км к северу от Осло сошел оползень. В результате него погибли пять человек, еще 10 пострадали и пятеро числятся пропавшими без вести. Несколько домов были разрушены. С места происшествия эвакуировали порядка 700 местных жителей.

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