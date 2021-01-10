Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) от 10 января.

Состояние предпринимателя за последние сутки увеличилось на $14,5 млрд и достигло $209 млрд. Такая динамика связана с ростом стоимости акций автопроизводителя Tesla.

Из данных издания следует, что только в 2021 году Маск стал богаче на $39,6 млрд.

7 января Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg с $188,5 млрд, обогнав на $1,5 млрд основателя Amazon Джеффа Безоса, который лидировал в рейтинге с 2017 года.